Cardinale Sepe: “Osimhen? La prossima volta deve fare 5 gol in 5 minuti”

Il Cardinale Crescenzio Sepe oggi è stato in visita a Castel di Sangro, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Cosa ho detto a Victor Osimhen? Abbiamo parlato e gli ho detto: ‘Hai fatto 3 gol in 7 minuti, la prossima volta devi fare 5 gol in 5 minuti, devi segnare praticamente ogni minuto, hai capito?’. E lui ha capito? No, non tanto: l’italiano non lo parla… Ho comunicato in napoletano, in qualche modo ci siamo intesi. E’ contento, l’ho visto da suo volto a prescindere dalla lingua che parlavamo. Ho fatto gli auguri a lui e a tutti i calciatori”.