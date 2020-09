Castel di Sangro: Arriva la benedizione del Cardinale Sepe

Il Cardinale Crescenzio Sepe benedice la stagione azzurra. Come ogni anno, l’Arcivescovo di Napoli, accompagnato nell’occasione dal Vescovo di Sulmona Michele Fusco, è stato gradito ospite del ritiro del Napoli che per la prima volta si è svolto a Castel di Sangro.

Una presenza di grande valore spirituale e umano che conferisce profonda emotività e che accompagna con un momento di riflessione l’avvio della stagione.

Il Presidente De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, Rino Gattuso, lo staff tecnico e il gruppo azzurro si sono riuniti a semicerchio sul campo del Patini per ascoltare le parole del Cardinale.

“Non potevo non essere vicino al Napoli per portarvi simbolicamente l’abbraccio di tanti fedeli e tifosi che mi hanno detto di sostenere la nostra squadra del cuore. Vi vogliamo bene e il popolo napoletano crede in voi”

“Faccio gli auguri a Gattuso e ti dico, mister, che il tuo lavoro sarà ripagato, riuscirai ad ottenere ciò che noi desideriamo sia in Italia che in Europa

Abbiate fiducia in voi stessi, giocate come state facendo da squadra, tutti insieme uniti e forti. Perchè se vince la squadra, vincete ognuno di voi e vince Napoli! Forza e coraggio. La presenza di tanti tifosi è il segno che sarete sempre sostenuti dalla passione e dall’amore di un popolo che vi sta vicino. In bocca al lupo e che il Signore vi benedica”.

Al Cardinale Sepe è stata donata, come consuetudine, la nuova maglia azzurra personalizzata con la firma di tutta la squadra.

