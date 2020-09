Come ogni anno il Campus 3s apre i battenti, per essere al fianco della prevenzione, con la salute al centro di tutto. Uno dei fondatori del progetto Tommaso Mandato, assieme ad Annamaria Colao, saranno presenti alla manifestazione per illustrare i vari stend e mettere la salute al centro di tutto. Le date sono dall’8 all’11 Ottobre, nei pressi della Rotonda Diaz, non mancate.

La Redazione