CALCIO FEMMINILE – Empoli ospiterà l’Italia per la sfida contro la Danimarca

L’Italia femminile di Bertlini tra Settembre e Ottobre, si giocherà il primo posto per i prossimi Europei che si giocheranno tra un anno in Inghilterra. In occasione delle prossime sfide, il 17 Settembre in casa contro Israele, il 22 a Zenica contro la Bosnia, infine il 27 Settembre ci sarà la sfida contro la Danimarca. La gara si giocherà al “Castellani” di Empoli e ci si giocherà con ogni probabilità il primato. Al momento le due squadre sono a pari punti, ma sono le scandinave ad essere davanti per differenza reti. L’ultimo precedente vide le azzurre di Cabrini vincere 2-1, reti di Gabbiadini e Mauro.

Fonte: figc.it