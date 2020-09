Bonsignore: “Ronaldo via? È difficile. Kulusevki sarà la sorpresa”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport: “La Juventus ha svoltato su Suarez, si è aperta la possibilità di arrivare al colpo dell’estate, trovando un accordo con lui. 10 milioni all’anno per tre stagioni, non è ancora tutto fatto, l’uruguaiano deve trovare un’intesa con il club catalano per andare via. Tuttavia non sarà semplice, c’è caos tra le fila del Barcellona, soprattutto per la questione Messi. Suarez dovrà trattare per liberarsi gratis, così la Juventus non avrebbe alcun costo di cartellino e potrebbe essere un colpo clamoroso. Via Cristiano Ronaldo? È difficile, ma nel mercato tutto può accadere. La Juventus punterà su di lui, Dybala e Suarez per il prossimo anno. Kulusevski sarà la sorpresa della prossima stagione, è stata brava la Juve a soffiarlo all’Inter”.