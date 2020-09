Biafora: “Il Napoli insiste per Veretout, ecco quanto chiede la Roma”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filipo Biafora: “, Il Tempo: “Ieri pomeriggio ho constatato che Riccardi potesse essere rimosso dalla trattativa con il Napoli perché è stato trovato un accordo, confermato dal presidente Sebastiani, con il Pescara. La Roma manterrà il controllo sul ragazzo, ma possiamo dire che Riccardi è un nuovo giocatore del Pescara. La richiesta del Napoli è scesa rispetto ai 20 milioni richiesti, l’unica alternativa per la Juventus è Dzeko, quindi non escludo che si possa sbloccare da un momento all’altro. Ramadani in Italia? È il procuratore di Koulibaly, Maksimovic e Under, quindi un uomo centrale nelle strategie di mercato del Napoli. Si troverà un accordo tra Under ed il Napoli per quanto riguarda l’ingaggio, intorno ai 3 milioni accetterà di trasferirsi. Veretout? Il Napoli insiste, ma la Roma non apre minimamente. 40 milioni di euro, questa è la cifra fissata, Fonseca vuole tenerlo”.