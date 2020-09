AMICHEVOLE INTERNAZIONALE -L’Italia Under 21 di Nicolato batte la Slovenia (2-1)

Questo pomeriggio si è giocata la prima amichevole dell’Italia Under 21 post Covid-19 di Nicolato contro la Slovenia (2-1). E’ stata una nazionale a due facce, molto bene nel primo tempo, trovando le reti con Colpani su punizione e il raddoppio di Melegoni. Nella ripresa gli ospiti giocano meglio e al minuto 77 accorcia le distanze con Matko, la difesa azzurra non è apparsa impeccabile. La Slovenia resta in nove per il rosso ai danni di Sostaric per una gomitata e per proteste ai danni di Stojnovic. Infine allontanato il c.t. sloveno Gliha, ma l’Italia vince, anche se a fatica.

Fonte: gazzetta.it