Alvino: “Osimhen ha impressionato tutti, Lozano sta facendo ottime cose”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Il bilancio del Napoli nel ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo? Posso dire che è andato tutto nel migliore dei modi. Voglio ricordarvi solo una cosa. Hirving Lozano, per la prima volta da quando veste la maglia degli azzurri, è scoppiato a ridere a crepapelle. Non era mai successo prima. Lozano sta bene, è di ottimo umore. Sta facendo ottime cose. Ciò significa che mister Gennaro Gattuso ha seminato bene. Il coach calabrese ha creato un bellissimo gruppo. In questo ritiro inoltre Victor Osimhen ha impressionato tutti. Non mi riferisco solo alla tripletta segnata contro l’Aquila, ma anche negli allenamenti ha rubato l’occhio per le sue giocate sempre di grande qualità”.