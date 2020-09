18 giocatori positivi al Covid 19: focolaio al Boca Juniors

Il calcio non ne è affatto immune, nonostante le norme di sicurezza. Tutte le squadre e tutti i campionati stanno affrontando l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. E’ di oggi la notizia, comunicata e confermata dallo stesso club, attraverso una nota di ben 18 giocatori del Boca Juniors, positivi. Il tutto a 15 giorni dalla sfida contro il Libertad, valida per la Copa Libertadores. Dopo il “giro di tamponi” la società ha affermato che “dieci hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici”. Ora sono stati messi tutti in isolamento, mentre la dirigenza sta tentando di capire come si sia potuto sviluppare “questo contagio di massa”.