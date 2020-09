Vi avevamo raccontato che per Amin Younes il Genoa aveva mosso dei passi molto importante con il Napoli. Bene, ora possiamo aggiungere che l’esterno offensivo è sempre più vicino al club rossoblu, avendo nelle ultime ore aperto ulteriormente. Un colpo importante in arrivo per la rifondazione affidata a Maran e per un Genoa che vuole ripartire con rinnovate ambizioni dopo le sofferenze dell’ultimo campionato. Fonte: alfredopedulla.com