Un altro calciatore dell’Under 21 è rimasto positivo al Coronavirus, dopo pochi dal primo caso. Il calciatore era risultato negativo al primo test e risulta asintomatico e dovrà restare in quarantena. La rifinitura di quest’ oggi è stata sospesa ed i calciatori non si sono allenati prima della sfida in programma domani contro la Slovenia. Resta da capire se gli azzurrini scenderanno in campo.