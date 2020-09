Tutino/Salernitana quasi fatta. Un dettaglio non piace al Napoli

Salernitana vicinissima a Gennaro Tutino (24). Accordo raggiunto col calciatore e dettagli da limare col Napoli, che propone un prestito oneroso. Ieri incontro a Roma tra il ds granata Fabiani e Minieri, l’agente di Francesco Forte (27). Il calciatore piace alla Salernitana ma la richiesta della Juve Stabia è ancora alta. Il nome nuovo per l’attacco è quello di Nicola Dalmonte (22), del Genoa ed ex Trapani. Col Genoa la Salernitana potrebbe lavorare anche su Marcos Curado (25), difensore centrale, la scorsa stagione a Crotone. Dal Torino è in arrivo in prestito il ventunenne centrale Alessandro Buongiorno, che Castori ha avuto a Trapani. Capitolo cessioni: l’attaccante Niccolò Giannetti (29) piace a Pordenone, Entella e Vicenza, il portiere Alessandro Micai (27) è corteggiato da Padova, Lugano e Bari, mentre l’attaccante Lamin Jallow (24) piace al Vicenza. Per il ruolo di portiere la priorità è Vid Belec (30), in scadenza con la Sampdoria, la scorsa stagione all’Apoel Nicosia e già con Castori al Carpi in A. Alla Salernitana potrebbe arrivare dal Genoa anche il centrocampista Giacomo Calò (23), la scorsa stagione alla Juve Stabia. Fonte: Cds