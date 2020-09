Ritorno allo stadio: Le società e gli abbonati non vedono l’ora

I VANTAGGI

Cominciare a riaprire concedendo agli abbonati della passata stagione un diritto di prelazione, sarebbe anche un bel vantaggio per tanti club in una fase comunque delicata a livello economico. Agevolando per esempio la questione legata a rimborsi, per quanto poi si creerebbe un problema per le grandi società che invece hanno da gestire un numero di abbonati tali da rappresentare gran parte del proprio pubblico: di questi tempi. in ogni caso. sarebbe un bel problema da affrontare. E che le società non vedono l’ora di poter prendere in esame, dalla Juve (che anche grazie ai suoi abbonati era abituata a registrare un sole out dietro l’altro allo Stadium) in poi. Fonte: Il Mattino