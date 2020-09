[VIDEO] Scheda tecnica di Senesi, obiettivo di mercato del Napoli

Marcos Senesi è un difensore centrale del Feyenoord, concreto obiettivo di mercato del Napoli. Il calciatore argentino classe 1997 in Olanda ha disputato 25 partite con 3 reti e un assist. E’ un giocatore capace di impostare dalle retrovie, verticalizzazione rasoterra per i centrocampisti, ma anche lancio lungo per le punte. Molto bravo nell’anticipo aereo (grazie alla sua altezza 1,85 m), ma anche abile nella lettura dell’azione avversaria con interventi in anticipo sugli avversari. Le sue spiccate doti aeree gli permettono anche di essere decisivo in zona goal.