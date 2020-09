Semmai ce ne fosse stato bisogno…Suarez complica la questione MIlik!

Milik vorrebbe la Juve, ma i bianconeri vogliono Dzeko, la Roma vuole Milik, ma se non cede l’attaccante bosniaco difficilmente potrà arrivarci. Il Napoli attende di sapere, fa anche la voce grossa, ma la situazione non si sblocca, anzi. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, diventa ancora più complicata. Sì, perchè…Milik, adesso, deve aspettare addirittura che si chiarisca la vicenda Suarez. Il pistolero del Barcellona, infatti, avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per diventare il nuovo primo attaccante dei bianconeri e ora dovrà trattare la sua buonuscita con il club blaugrana. Una prospettiva che, ovviamente, cambia le carte in tavola per tutti. La Juventus, così, non avrebbe più bisogno di Dzeko e alla Roma non servirebbe più Milik. Una situazione complicata resa, qualora fosse possibile, ancor più intricata. E che a pochi giorni dall’ inizio della nuova stagione non può andar bene in casa Napoli.