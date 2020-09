Sconcerti: “ADL-Nazionali? Basta vedere gli ascolti della RAI”

Il giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.com soffermando sui movimenti degli attaccanti: “Prenderei Milik. Ma se penso alla prospettiva della Juventus, l’attaccante che gioca meglio con Cristiano è senza dubbio Dzeko. Potrebbe esserlo Zapata, uno bravo a capire lo spazio che serve agli altri. Ma Dzeko è perfetto“.

De Laurentiis ha detto che le Nazionali non servono. Ha ragione?

“Dice così perché gli portano via i giocatori. In realtà sta venendo a mancare lo scopo delle Nazionali: quando i prezzi erano abbordabili – in altri tempi – la Nazionale valorizzava i giocatori. Oggi i giocatori in Nazionale sono pochi, non li valorizzi nemmeno più. E’ il campionato che valorizza e la Nazionale che li usa. Ma la gente ama la Nazionale, questo è un fatto. Basta guardare i dati d’ascolti della Rai, che vedono ai primissimi posti sempre le partite dell’Italia”.