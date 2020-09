Muro giallorosso per Veretout: Milik invece conteso

MURO ROMA PER VERETOUT

La Roma ha alzato il muro per Veretout. Nulla da fare, il Napoli incassa il primo no: il francese non è in vendita, dicono in casa giallorossa. Strategia per alzare il prezzo? Probabile. Di certo, questo significa che è assai difficile che il francese possa rientrare nell’operazione Milik. Non è ancora un affare in dirittura d’arrivo, ma appare chiaro che la Roma ha superato la Juventus. Anche se per il polacco il contratto in bianconero sarebbe assai più vantaggioso. Ieri, però, dal ritiro in Polonia (non si è allenato per una piccola indisposizione), l’attaccante ha avuto contatti con il suo agente: la Juve resta al palo e il rischio di rimanere con un pugno di mosche è alto. Dunque, anche Milik ha aperto alla Roma. Quattro anni a 3,6 milioni di euro. Quelli che voleva dal Napoli per il rinnovo. Il ds Giuntoli ha in pugno Under anche se l’intesa per l’ingaggio non è ancora arrivata perché l’esterno turco ha chiesto più di 4 milioni e il Napoli arriva a poco più di 3. In ogni caso, ieri sera le quotazioni per uno scambio Milik-Under sembrano quelle più probabili. Con piccolo conguaglio a favore del Napoli. E la Juventus? O mette 30 milioni o si convince a inserire uno tra Cuadrado, Bernardeschi e Romero nella trattativa. A questo punto, se non cambia nulla, la fumata bianca è attesa per la prossima settimana. Fonte: Il Mattino