Italia: Lieve infortunio per Meret e Insigne

Lievi infortuni per Insigne e Meret

Durante l’allenamento della Nazionale allo stadio Artemio Franchi di Firenze di ieri pomeriggio, in uno scontro tra di loro. Meret e Insigne hanno subito entrambi un trauma contusivo (rispettivamente ginocchio sinistro e caviglia destra). Le loro condizioni non destano preoccupazioni tant’è che i due calciatori sono stati fatti uscire dal ct Mancini solo a titolo precauzionale e lo hanno fatto senza zoppicare. Chiaro che oggi le loro condizioni saranno nuovamente valutate dallo staff tecnico della Nazionale azzurra.

In serata si è aggregato al gruppo Jorginho arrivato prima di cena a Coverciano. Ed è stato sottoposto ai controlli previsti dai protocolli vigenti per valutare la sua ammissibilità al raduno della Nazionale. Preso atto invece della situazione di indisponibilità di Tonati, il ct Mancini ha deciso di escludere il centrocampista dalla lista dei convocati in vista del doppio impegno in Nations League con la Bosnia Erzegovina e l’Olanda. Fonte: Il Mattino