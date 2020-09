Napoli/Roma – Veretout potrebbe rientrare nel maxi scambio

La Juventus, ormai si è saputo, attende gli sviluppi della vicenda Suarez, ma nel caso in cui tutto si risolvesse con un nulla di fatto, dovrebbe ricorrere a Dzeko, di conseguenza la Roma avrebbe nuovamente bisogno di Milik. E, quest’ operazione, darebbe modo al Napoli e alla società capitolina, di portare a compimento il maxi scambio di cui si è molto parlato in questi giorni. Si legge su il Corriere dello Sport che la punta polacca andrebbe a giocare nella squadra giallorossa della Capitale, mentre al Napoli arriverebbero l’esterno offensivo Under e il talentino Riccardi. Ovviamente con un po’ di milioni in conguaglio. E, di tutto ciò, potrebbe divenire parte integrante anche Jordan Veretout, da anni obiettivo del Napoli. Il centrocampista francese, nelle intenzioni di Gattuso, dovrebbe occupare il posto lasciato libero da Allan.