Malagò: “Affluenza negli stadi? I tifosi devono tornare, dipende dal CTS”

Il presidente del Coni favorevole a un’apertura parziale

Malagò: sì, stadi per gli abbonati: «Certo ci sono club che ne hanno tanti, ma i tifosi devono tornare».

PALLA AL CTS. Un primo passo, ponderato e non casuale. D’altronde le trasferte per ovvi motivi non possono essere ancora un argomento di discussione, mentre sono comunque una minoranza i casi in cui il numero di abbonati della passata stagione superavano il 30% della capienza totale dei rispettivi stadi. Continua infatti Malagò, ragionando sulla corsia preferenziale per gli abbonati: «Tanto i tifosi delle squadre in trasferta non possono andare. quindi potrebbe essere un punto di equilibrio, ma vediamo che succede». Anche perché la parola ultima passa da chi ha gli strumenti per ogni valutazione: «Dipende tutto dal Comitato tecnico scientifico», precisa Malagò. Fonte: Il Mattino