Lo strano caso Meret: vale 50 milioni, ma fa il secondo ad Ospina

E’ il futuro del ruolo, Alex Meret, ma per Gattuso continuerà ad esserci Ospina davanti nelle gerarchie. Almeno questo è quanto ha fatto emergere, attraverso delle indiscrezioni, l’agente del calciatore, Pastorello. Della questione oggi si legge sul Corriere dello Sport. L’estremo, interessa, come prevedibile, diversi club, tra i quali anche l’Inter, ma strapparlo al Napoli non sarà affatto facile. Nonostante non sia titolare, Meret, è valutato dalla società azzurra circa 50 milioni di euro. Il ragazzo richiede una maggiore continuità, ma il Napoli per lui prenderà in considerazione solo proposte notevoli. Anche per un eventuale prestito non si scenderà al di sotto dei 10 milioni.