Koulibaly, il City ci prova con i bonus e tenta il rialzo

L’offerta del Manchester City per Koulibaly è stata bocciata, De Laurentiis come previsto non accetterà giochi al ribasso e non farà sconti. I 60 milioni proposti sono molto lontani dagli 80 richiesti dal club azzurro per il centrale senegalese. Il giocatore è indubbiamente attratto e stimolato da un’esperienza in Premier, soprattutto sotto la guida di Guardiola, ma è ovvio che con una distanza tale ytra domanda ed offerta, la questione diventa difficile. Su Repubblica, però, si legge che ci sarebbe stato un “rialzo”. Il City, impegnato al momento quasi esclusivamente sull’affare Messi, arriverà, per Koulibaly a 65 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, più altri 5 legati ai risultati (tra cui la vittoria della Champions). Staremo a vedere.