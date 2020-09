Koulibaly ha bisogno di una nuova avventura, in un campionato diverso dalla serie A

Koulibaly è l’eroe dello Juventus Stadium e il suo salto di testa è una delle figurine simbolo dell’era De Laurentiis. Quasi come la rovesciata di Parolo sull’album delle Figurine. Ma la sua avventura è al capolinea: non è questione di rottura, non c’è l’indolenza di Milik, il difensore vuole andare via a testa alta, lasciando di sé un ricordo favoloso. Ma ha bisogno di una nuova avventura, in un campionato diverso dalla serie A. Perché non accetterebbe mai una soluzione italiana: troppo legato al Napoli e ai suoi tifosi per poter decidere di giocare in un’altra città. Ma nella sua mente è da tempo arrivato il momento di cambiare aria. Il suo sogno è il Paris Saint Germain che però s’è fatto avanti troppo timidamente e senza mai prendere contatti con il Napoli. L’unica offerta, tramite Ramadani, è arrivata da Manchester, sponda Guardiola. Solo che adesso lì al City è tutto un fremito per la trattativa del secolo, l’arrivo di Messi. E quindi la faccenda Koulibaly rischia di scivolare ancora indietro nelle priorità del club. Ecco, i tempi non sono questione di poco conto: perché Koulibaly vorrebbe iniziare la sua nuova vita il prima possibile. Ha bisogno di certezze che al momento non ha.Fonte: Il Mattino