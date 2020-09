Jack Bonaventura a costo zero: ci pensa solo la Dea?

Il Napoli, vista la partenza di Allan, sta valutando la possibilità di rinforzare il suo centrocampo. Magari ci ha pensato, ma…C’è un calciatore in passato accostato agli azzurri adesso a costo zero: si tratta di Jack Bonaventura che, dopo 6 anni di onorato servizio nel centrocampo del Milan, si è ritrovato senza squadra. Calciatore che, nonostante sia al momento senza squadra di club, è stato comunque convocato da Roberto Mancini per i prossimi due impegni con la Nazionale italiana (Bosnia e Olanda). Bonaventura ha 31 anni e ancora tanto da poter dire in Italia e in Europa, motivo per il quale a Bergamo – dove è cresciuto – ci stanno facendo un pensierino per arricchire la rosa dell’Atalanta al secondo anno di fila in Champions League.

Fonte: Il Mattino