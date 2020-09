Guelpa: “Via Ronaldo, dentro Messi? Una suggestione possibile”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Guelpa, Il Giornale, ecco le sue parole: “In questo momento, neppure Leo Messi sa cosa farà da grande. Non credo ci sia un accordo con il Manchester City, sebbene ci sono indizi importanti: il TAS che permetterà altre porcate alle squadra inglese; Pep Guardiola che è il suo mentore. Tuttavia Messi non sa dove andrà, ci sono anche lo United, il PSG, l’Inter, la Juventus. Quest’ultima si documenta quotidianamente, la famiglia Agnelli non è seconda a nessuno nel mondo della finanza, sono in contatto per il giocatore da almeno 10 giorni a questa parte. Il City è in “vantaggio” per le porcate concesse dal TAS, si sente di poter agire in maniera leggera e per Guardiola. Squadre che possono fare l’operazione, nel momento in cui salta il discorso della clausola, sono 4-5. Attualmente la clausola tiene in ostaggio non solo Messi, ma anche il Barcellona, potrebbe star fermo un anno e portare un pugno di mosche a casa. So di un pranzo tra Suarez – molto vicino alla Juventus – e Messi, chissà che non sia un indizio di mercato. Via Ronaldo, dentro Messi? Una suggestione possibile, non più tardi di un mese fa c’era stato anche un discorso su un possibile addio di Ronaldo. Tutto può succedere, tenendo presente che quest’anno il mercato sarà aperto fino al 5 ottobre. L’incontro di oggi tra Bartomeu e Jorge Messi sarà interlocutorio dove, nuovamente, si parlerà della voglia di andar via e la controproposta per tenerlo fino al 2022. Non si risolverà tutto oggi”.