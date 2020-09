Goetze non è quello del 2014, ma è un ventottenne costo zero!

In pochi anni ci si può ritrovare da stella del calcio a disoccupato. Nell’ estate del 2014, quella del Mondiale brasiliano, brillava l’astro di Mario Goetze, centrocampista che di anni, oggi, ne ha 28 ed è passato dal gol più importante della carriera a un’estate da disoccupato. Un’ultima stagione altalenante al Borussia Dortmund (21 presenze e 3 reti), poi il declino. Triste e prematuro. Soprattutto per chi aveva rappresentato la nuova generazione del calcio tedesco. Senza squadra, senza contratto e anche senza particolari prospettive. Tutto per colpa di una condizione fisica che negli ultimi anni non lo ha aiutato. Prenderlo oggi vorrebbe dire correre il rischio di eventuali infortuni, ma a 28 anni ha ancora tutto il tempo per rimettersi a posto e vivere una seconda giovinezza: occasione di mercato, soprattutto perché a costo zero.

Fonte: Il Mattino