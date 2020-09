Futuro Gattuso: Mendes dovrà lavorare su di una “penale”

Per qualche mese non se ne parlerà. Lo hanno deciso De Laurentiis e Gattuso in persona. A Capri. Ci sono altre priorità. Ovviamente, gli appuntamenti improvvisi non sono esclusi. Potrebbe essere l’amichevole che è in fase di organizzazione a Lisbona a metà settembre (l’avversario dovrebbe essere lo Sporting), visto che Jorge Mendes, l’agente di Ringhio, ha lì il suo quartier generale. Il Napoli ha un unico ostacolo al sì di Rino: ed è la maxi penale (si parla di 7 milioni) che De Laurentiis vorrebbe inserire nella bozza del nuovo contratto. Gattuso ha fatto intendere, tramite Mendes, che una clausola di questa dimensione non l’accetterà mai. Perché non vuole sentirsi prigioniero. Il contratto che lega Gattuso fino al 30 giugno del 2021 prevede un compenso di 1,4 milioni di euro e i diritti di immagine al 50 per cento ceduti al club azzurro. Ma Gattuso lavora sereno, il prolungamento non è un pensiero, ma altre penali non le vuole: è l’unica condizione che ha posto a Mendes.