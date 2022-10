ESCLUSIVA – Giusy Moraca (att. Pomigliano femm.): “Sarà un campionato competitivo e noi vogliamo dire la nostra”

Il calcio femminile è già iniziato con la sfida al vertice, per lo scudetto e conquistare il posto in Champions. Ma anche la prossima serie B non sarà da meno con diverse squadre candidate alla promozione, oppure outsider. C’è anche la neo promossa in B Pomigliano femminile, ilnapolionline.com ha intervistato il neo attaccante Giusy Moraca.

Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto del Pomigliano femminile neo promosso in serie B? “In passato ero stata ad un passo dal vestire la maglia del Pomigliano femminile, poi non se ne fece nulla. Mi ha spinto ad accettare la destinazione il progetto sicuramente e poi il ritrovare le compagne di squadre del Napoli. Schioppo, Parnoffi, Esposito, Mary Russo e Riboldi, non solo ottime calciatrici ma anche amiche fuori dal campo. Io avevo bisogno di una nuova sfida, dopo aver passato un anno non semplice, dentro e fuori il terreno di gioco. Sono contenta di aver accettato questa destinazione e mi auguro di dare il massimo per questi colori sociali”.

Quest’anno la serie B sarà una sorta di serie A2, davvero competitiva. Dove può arrivare il Pomigliano secondo te? “Sicuramente sarà un campionato molto interessante, con squadre che possono certamente dire la loro. Nostri obiettivi? Siamo una neo promossa, cercheremo di dare il massimo, sapendo del valore dei nostri avversari, ma certamente non ci tireremo indietro. L’importante e dare tutto ogni gara e alla fine tireremo le somme”.

Uno dei motivi del tuo sì al Pomigliano è anche l’aver ritrovato le tue ex compagne del Napoli. Cosa ti hanno dato a livello professionale? “Ribadisco che anche per la loro presenza con il Pomigliano mi ha spinto ad accettare il progetto. Io quando ero piccola, seguivo sempre loro, mi hanno insegnato tanto e sono felice di ritrovarle in maglia granata. Per me era un onore seguire calciatrici come: Esposito, Schioppo, Mary Russo e Riboldi e perciò sono contenta di ritrovarle”.

Tra due anni il calcio femminile passerà al professionismo. Secondo te si sta percorrendo la strada giusta? “Sicuramente il risultato dell’Italia ai mondiali, oltre che Sky e la Rai trasmettono le partite del campionato, sono motivi d’orgoglio. E’ chiaro che non sarà mai semplice arrivare ai livelli internazionali, però sicuramente si sono fatti passi in avanti e questo è un dato di fatto”.

Esordirete in campionato in casa contro il Tavagnacco, una delle favorite alla promozione in A. Come vi state preparando per questo match? “Come hai detto tu, loro hanno giocato per anni in serie A, quindi sono sicuramente un gruppo compatto ed ha esperienza. Sicuramente potrà dire la sua, però noi non scenderemo in campo già rassegnate. Punteremo ad ottenere il massimo tra le mura amiche e con l’augurio di iniziare nel migliore dei modi”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

