Difesa, spunta il nome nuovo: prese informazioni su Acerbi

Spunta l’idea nuova e di conseguenza il nome nuovo. Per la difesa azzurra quel nome è quello di Francesco Acerbi, difensore della Lazio. Lo spiega il quotidiano La Repubblica. Il Napoli, che sta valutando diversi profili per il suo reparto arretrato avrebbe preso informazioni anche sul 32enne biancoceleste. Il centrale, infatti, non ha ancora rinnovato con il club in questione (la sua richiesta ha spiazzato) e Giuntoli, eventualmente, vorrebbe farsi trovare pronto. Certo, sembra un’eventualità difficile, perchè appare alquanto strano che Lotito possa privarsi di un elemento di tale valore nonchè punto di riferimento così importante per la squadra, come appunto Acerbi.