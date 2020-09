Difesa azzurra – La priorità diventa l’argentino Marcos Senesi

Per la difesa azzurra, in caso di molto probabile addio di Koulibaly, la nuova priorità ha il nome di Marcos Senesi. Lo si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport che, dopo l’arrivo all’ Arsenal di Gabriel è diventato il primo nome sulla lista azzurra. Il giocatore sembra pronto e stimolato da questo interesse e dalla potenziale nuova avventura in Italia. Il Feyenoord, squadra nella quale attualmente milita il difensore, lo ha valutato circa 25 milioni, ma c’è margine di discussione per la trattativa e si potrebbe chiudere a 20.