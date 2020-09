Colombo: “Il Milan vuole ritornare in Champions. Suarez alla Juve? C’è l’intesa col calciatore”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Monica Colombo, Corriere della Sera: “Il Milan vuole raggiungere un posto in Champions, l’ha detto anche Maldini che curiosamente fino ad un mese e mezzo fa sembrava fuori dal Milan. È stato molto incisivo in questa fase di mercato a portare a termine le trattative e l’operazione del rinnovo di Ibrahimovic. Suarez alla Juventus? Non mi avventurerei a sottolineare sia un’operazione prossima. La Juventus ha spinto molto per Dzeko e se non si è concretizzato è perché non si è trovata una quadra economica tra il Napoli e la Roma per Milik. Parallelamente le operazioni vanno avanti, Suarez sarebbe un grandissimo colpo e sicuramente la Juventus ha sentito l’entourage. Un’intesa economica sullo stipendio c’è, ma è ancora tutto da definire per quanto riguarda l’uscita dell’uruguaiano dal Barcellona. Non credo che i blaugrana regalino gli elementi chiave della squadra a potenziali competitor in Europa. Vidal in trattativa con l’Inter, Suarez con la Juventus, non penso che per tutti possa esserci una liberatoria gratis. Anche Vidal si è promesso all’Inter di Conte, ma non è ancora arrivato”.