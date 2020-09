Clari: “L’Inter ha acquistato Kolarov ed aspetta Vidal. Lautaro? Credo che…”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Valerio Clari, Gazzetta dello Sport: “L’obiettivo dell’Inter è Vidal, ma anche Kantè. Dalla Cina sono arrivate disposizioni su quanto si può spendere: si può comprare quando si vende, non è possibile anticipare gli acquisti e cercare di rientrare. Questo è il motivo per cui è stata abbandonata la pista Tonali, pista Kumbulla parcheggiata, non abbandonata. Si procede sugli acquisti low cost, quasi fatta per Kolarov e si aspetta che Vidal si svincoli per portarlo a Milano. Dzeko all’Inter? È una pista che non è mai stata abbandonata in casa Inter, si pensava a lui già l’anno scorso. Chiaramente devono prima liberarsi di qualcuno in attacco, ci sono 4 punte compreso Perisic che potrebbe essere il primo ad andar via se si lima la distanza tra domanda e offerta con il Bayern Monaco. Una volta che va via, potrebbero esserci i fondi per Dzeko ed ipotizzare un ritorno di fiamma. L’acquisto su cui spingerà Conte, è Kantè, ma costa 50 milioni e bisognerà fare una cessione pesante per poterlo raggiungere. Lautaro all’Inter? Credo resti, sia per il momento della stagione che per il caos generale al Barcellona che non facilita trattative”.