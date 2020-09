Ciro Venerato: “Napoli-Roma, ci si sta avvicinando allo scambio Milik-Under”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato sulle ultime dei partenopei. “L’asse Napoli-Roma? In queste ore nuovi contatti tra le parti per cercare di chiudere la pratica. Gli azzurri scendono le pretese 15 milioni Milik e Under, mentre i giallorossi ne darebbero 10 + il polacco. Si stanno avvicinando sensibilmente, anche perchè la Juventus punterebbe tutto su Dzeko per questioni economiche, rispetto a Suarez. La novità è che il polacco avrebbe aperto al trasferimento alla Roma. Per Allan invece siamo ai dettagli. Meret? Il Napoli ha ribadito che se lo cede, lo farà a titolo definitivo e non in prestito. Veretout invece sarà un discorso a parte, ma legato all’eventuale cessione di Koulibaly”.

La Redazione