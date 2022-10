Ciro Borriello (Ass. Sport): “Il Comune di Napoli favorevole all’apertura del San Paolo nell’amichevole contro il Pescara”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, è intervenuto l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. “L’amichevole contro il Pescara, aprirà i battenti per la stagione allo stadio San Paolo. Se sarà apertura al pubblico? Da parte del Comune c’è la piena disponibilità all’apertura dell’impianto, l’ultima parola spetta al Napoli. Per il campionato credo che il club si dovrebbe attivare, attuando le varie misure del protocollo e poi passare direttamente alla Regione per dare l’ufficialità come ha fatto in Piemonte. Sul mercato in generale, non ci dimentichiamo che oltre ad Osimhen, a Gennaio erano già arrivati i centrocampisti Demme e Lobotka, Politano come esterno d’attacco. Ora credo che serva un sostituto di Allan a centrocampo, il classico cagnaccio per dare i palloni ai costruttori di manovra. Poi c’è da capire Koulibaly, dovesse partire dovrebbe arrivare uno che possa crescere nel tempo. Mertens? Appena iniziato il campionato, ne parleremo con la società di De Laurentiis per accordarci e dare a Dries la cittadinanza onoraria”.

La Redazione