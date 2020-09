Cesarano: “Quando anche Milik andrà via, il Napoli farà altri acquisti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista, ecco le sue parole: “Koulibaly non ci vuole più stare a Napoli, l’ha detto più volte. L’entourage sta procedendo verso le due soluzioni più papabili: Manchester City e PSG. Siamo in un periodo particolare, tutti hanno bisogno di cedere, non si può tirare troppo la corda, altrimenti si spezza. Ci vorrebbe più elasticità da parte del Napoli e determinazione maggiore dal Manchester City, ma Guardiola aveva puntato gli occhi su di lui già al Bayern. Quando anche Milik andrà via, allora anche il Napoli potrà fare qualche altro acquisto: si parla di Sokratis, mi entusiasma di più Senesi. Demme? C’è qualche avances, ma metterlo sul mercato vuol dire sconfessarsi dopo pochi mesi. A gennaio il Napoli si è anche precipitato, prendendo 5 giocatori“.