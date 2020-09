Calendario Serie A – Aspettando i match, le date in cui si scenderà in campo

Oggi alle 12.00 ci sarà il sorteggio, quindi la presentazione, del calendario della Serie A per la stagione 2020-2021 che va ad iniziare. Comincerà nel fine settimana del 19-20 settembre. Atalanta e Inter hanno ottenuto un rinvio della prima giornata, i bergamaschi per i diversi casi di Coronavirus e i finalisti dell’ultima Europa League per gli impegni europei. Di seguito le date delle giornate in cui si scenderà in campo:

GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: domenica 20 settembre 2020

Seconda giornata: domenica 27 settembre 2020

Terza giornata: domenica 4 ottobre 2020

Quarta giornata: domenica 18 ottobre 2020

Quinta giornata: domenica 25 ottobre 2020

Sesta giornata: domenica 1 novembre 2020

Settima giornata: domenica 8 novembre 2020

Ottava giornata: domenica 22 novembre 2020

Nona giornata: domenica 29 novembre 2020

Decima giornata: domenica 6 dicembre 2020

Undicesima giornata: domenica 13 dicembre 2020

Dodicesima giornata: mercoledì 16 dicembre 2020 (turno infrasettimanale)

Tredicesima giornata: domenica 20 dicembre 2020

Quattordicesima giornata: mercoledì 23 dicembre 2020 (turno infrasettimanale)

Quindicesima giornata: domenica 3 gennaio 2021

Sedicesima giornata: mercoledì 6 gennaio 2021 (turno infrasettimanale)

Diciassettesima giornata: domenica 10 gennaio 2021

Diciottesima giornata: domenica 17 gennaio 2021

Diciannovesima giornata: domenica 24 gennaio 2021

GIRONE DI RITORNO

Ventesima giornata: domenica 31 gennaio 2021

Ventunesima giornata: mercoledì 3 febbraio 2021 (turno infrasettimanale)

Ventiduesima giornata: domenica 7 febbraio 2021

Ventitreesima giornata: domenica 14 febbraio 2021

Ventiquattresima giornata: domenica 21 febbraio 2021

Venticinquesima giornata: domenica 28 febbraio 2021

Ventiseiesima giornata: domenica 7 marzo 2021

Ventisettesima giornata: domenica 14 marzo 2021

Ventottesima giornata: domenica 21 marzo 2021

Ventinovesima giornata: domenica 4 aprile 2021

Trentesima giornata: domenica 11 aprile 2021

Trentunesima giornata: domenica 18 aprile 2021

Trentaduesima giornata: mercoledì 21 aprile 2021 (turno infrasettimanale)

Trentatreesima giornata: domenica 25 aprile 2021

Trentaquattresima giornata: domenica 2 maggio 2021

Trentacinquesima giornata: domenica 9 maggio 2021

Trentaseiesima giornata: mercoledì 12 maggio 2021 (turno infrasettimanale)

Trentasettesima giornata: domenica 16 maggio 2021

Trentottesima giornata: domenica 23 maggio 2021

La Serie A 2020-2021 si fermerà come sosta per le nazionali domenica 11 ottobre 2020, domenica 15 novembre 2020 e domenica 28 marzo 2021, più domenica 27 dicembre 2020 come sosta natalizia.