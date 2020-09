Calemme: “Ecco quanto guadagnerà Koulibaly al City”

Il giornalista di AS Mirko Calemme ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del mercato del Napoli: “Per Kalidou Koulibaly è arrivato il momento di fare il grande salto. A 29 anni e dopo avere vissuto le ultime sei stagioni nel Napoli, il senegalese è uno dei difensori più apprezzati in Europa. Aurelio De Laurentiis rivelò di avere rifiutato una offerta di 105 milioni pur di tenerlo a Napoli. L’offerta in questione veniva dal Manchester United, ma ora c’è un altro club inglese, il Manchester City, interessato al suo acquisto. I Citizens offrono settanta milioni di euro, De Laurentiis ne vuole ottanta. Il Napoli ha trovato una intesa per Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. Koulibaly è impaziente. A breve inizierà la nuova stagione in Premier League e vorrebbe avere il tempo per adattarsi al nuovo campionato. Lo aspetta Guardiola. Per lui un contratto che supererà i 10 milioni a stagione e forse un futuro con Messi”.