CALCIO FEMMINILE – Balbi, Greis e Tudisco al Pomigliano

Il Pomigliano Calcio Femminile comunica agli organi di informazione ed ai propri tifosi l’arrivo in granata di 3 nuove calciatrici: il portiere Maria Grazia Balbi e le centrocampiste Domi Greis e Giorgia Tudisco.

Maria Grazia Balbi (1995), ex Chieti, ha disputato lo scorso campionato col la Pink Bari, vestendo in passato anche la maglia della Domina Neapolis.

Domi Greis (1998), che vanta un passato con la primavera della Fiorentina, è reduce dalla stagione al Vittorio Veneto.

Giorgia Tudisco (1995), ex nazionale Under 17 e Under 19, proviene dall’esperienza con le neroverdi del Sassuolo.

Alle neo giocatrici pomiglianesi va il benvenuto di tutta la società, con l’augurio di portare in alto i colori granata.

Fonte: Ufficcio stampa Pomigliano femminile