Alvino: “E’ inutile continuare a fare nomi, la priorità è cedere”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Girano tantissimi nomi per il mercato del Napoli, c’è un ampio ventaglio di possibilità. Il punto è che qualsiasi operazione in entrata il Napoli non la concluderà se prima non completerà alcune cessioni. Serve fare spazio a chi entra lasciando partire chi non fa parte del progetto. E’ inoltre inutile continuare a fare nomi, le prossime ufficializzazioni saranno quelle che riguardano calciatori in uscita. Se oggi pensiamo che il Napoli ufficializzerà Tizio o Caio, diciamo una bugia. Tutti i nomi che girano sono più o meno veritieri, ma il Napoli ha una sola priorità: le cessioni. Non ci sono calciatori incedibili: spesso ci capita di pensare che qualcuno non sia sul mercato ed invece non è assolutamente così”.