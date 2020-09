Acquisti per il centrocampo: Narsi e Biglia a parametro zero

Ci sono diversi parametri zero “del centrocampo” sul mercato. Tra gli svincolati del momento, per esempio, oltre Bonaventura e Goetze, c’è anche Samir Narsi, francesino tutto classe e carattere “libero”. Giocatore abituato alla Champions, competizione in cui vanta quasi 100 presenze collezionate tra Marsiglia, City, Arsenal e Siviglia. Oltre all’essere considerato fumantino, da valutare le condizioni fisiche dopo un infortunio che lo tiene fermo da mesi. In più, vecchia conoscenza con la voglia di mettersi in gioco: Lucas Biglia. 34 anni e passato milanista. Chissà che la sua esperienza non faccia gola a qualcuno. Potrebbe essere uno dei grandi colpi last minute e infatti il Torino lo considera un possibile acquisto per il nuovo centrocampo di Giampaolo.

Fonte: Il Mattino