A. De Laurentiis: “Il 4-2-3-1? Mi fido della creatività di Gattuso”

E’ intervenuto ai microfoni di Canale 21, dove il Napoli si sta preparando a Castel di Sangro, il presidente De Laurentiis sul momento degli azzurri e non solo. “Milik e Koulibaly sono sul mercato e se dovessero andare via verranno sostituiti degnamente. Ovviamente dipende dalle situazioni, se non dovessero andare via, se ne riparlerà per l’anno prossimo. Mi aspetto un Napoli che potrebbe giocare con il 4-2-3-1, con Mertens e Osimhen insieme. Avendo in panchina un tecnico come Gattuso che tatticamente è molto creativo, saprà trovare più soluzioni e a seconda degli avversari”.

La Redazione