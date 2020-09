Veretout, c’è già un accordo quadriennale con il Napoli

Potrebbe dare “un volto nuovo” al centrocampo azzurro e fornire una visione di gioco diversa, forse per questo Jordan Veretout sembra essere il preferito per il reparto da Gennaro Gattuso. Il Napoli è fortemente interessato da molto tempo, ormai. Su Tuttosport si legge che il club azzurro avrebbe già raggiunto un accordo con l’agente del calciatore per il contratto in essere: un quadriennale, con opzione per un quinto anno. Adesso bisognerà, però, convincere la Roma che ha spesso considerato il centrocampista incedibile. Sul quotidiano si legge ancora che in caso di offerta di 26 milioni cash, la trattativa potrebbe andare a buon fine.