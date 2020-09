Ultime Castel di Sangro – Ounas in palestra per affaticamento muscolare

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio allo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, proseguendo la preparazione in vista della prossima amichevole del 4 Settembre contro il Teramo. Si è iniziato con il classico “torello”, successivamente esercitazioni nei passaggi e partitella a campo ridotto dove hanno vinto gli arancioni con il gol di Lozano. Infine tiri in porta. Ounas ha svolto lavoro in palestra per affaticamento muscolare.

Fonte: sscnapoli.it