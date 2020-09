UFFICIALE – Salvatore Esposito neo allenatore del Pomigliano calcio femminile

Il Pomigliano Femminile comunica che la guida tecnica della prima squadra femminile è stata affidata nelle mani di Salvatore Esposito.

Il neo allenatore granata si avvicina al mondo del calcio femminile nel 2012 dove guida la rappresentativa under 15 nel torneo di Soverato.

L’anno successivo conquista lo storico 5º posto alle Final Eight del Torneo per rappresentative con l’under 15 campana.

Nelle successive stagioni guida sempre la Rappresentativa Campania u15 con due qualificazioni alle Final Eight, in contemporanea da Responsabile dell’attività di base presso il CR Campania, istituisce la “Festa in Rosa”, manifestazione che ha contributo concretamente allo sviluppo del calcio femminile campano.

Dal 2015 e fino alla scorsa stagione ha allenato le U13 dell’SSC Napoli e nel Giugno 2019 vince lo storico scudetto con le azzurrine, battendo in finale Juventus, Milan e Sassuolo.

Nell’ottobre 2019 ha partecipato al mondiale U12 il famoso torneo “Danone Cup” a Barcellona, dove il team di mister Esposito affrontò il Lione, il River Plate e l’ Espanyol.

La società porge il suo benvenuto al tecnico Salvatore Esposito e gli augura tante lucenti soddisfazioni con la compagine granata.

Area Comunicazione ASD Calcio Pomigliano