UFFICIALE: Ivan Rakitic è un nuovo giocatore del Siviglia!

Rakitic è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. La trattativa è andata in porto sulla base di 1,5 milioni di euro più altri 9 di bonus. A darne l’ufficialità è il barcellona, con un comunicato:

“FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Ivan Rakitic. La squadra andalusa pagherà all’FC Barcelona 1,5 milioni di euro più 9 in variabili. L’FC Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Rakitic per il suo impegno e dedizione e gli augura buona fortuna e successo in futuro”