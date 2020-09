Tuttosport – Koulibaly è un “promesso”, l’addio tra una settimana

Una delle vicende che tiene banco in casa Napoli, attualmente, è quella relativa a Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese pare essere ad un passo dall’ approdare in Premier, precisamente al City di Guardiola. E questo è noto da un po’, ma dalle colonne di Tuttosport, Raffaele Auriemma, è più preciso ed offre informazioni sulla questione. L’addio ci sarà tra una settimana, sette giorni e sarà il suo turno di andare via. Il senegalese è in pratica un “promesso”. Il bonifico per il cartellino di KK sarà di 65 milioni con 5 milioni di bonus. In virtù di ciò, Giuntoli avrebbe già bloccato in Olanda il sostituto: si tratta di Senesi del Feyenoord, giocatore che raccoglierà l’eredità di Koulibaly. Il club olandese chiede 25 milioni di euro per la sua cessione ma l’operazione si può chiudere in un lampo già a quota 20.