SSCN, video – Josè Callejon, un’unica parola: grazie!

Lo si sapeva, era ampiamente annunciato, ma è strano lo stesso. Da oggi, dopo tanti anni, tanta abnegazione, professionalità ed una serie incredibile di inchini, Josè Callejon non è più un giocatore del Napoli. Giorno dopo giorno i tifosi azzurri stanno provando ad “accettare” l’idea, sapendo benissimo che uno come lo spagnolo non lo si sostituisce. Di Callejon c’è n’ è uno e fortunatamente il Napoli lo ha avuto. Sul profilo twitter della società un video per salutare ed un’unica parola: Grazie!