Pruzzo: “Ci sarà un giro di mercato: Dzeko alla Juve e Milik alla Roma”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio per parlare della situazione mercato del club giallorosso: “Ci sarà un giro di mercato, Dzeko alla Juve e Milik alla Roma sono colpi che accontentano un po’ tutti, Napoli compreso. Dzeko guadagna troppo rispetto al valore della squadra, è l’ultima occasione per venderlo. Arek Milik costa il giusto, è un giocatore di buon valore. Edin ha una serie di controindicazioni, mi sembra arrivato il momento. Il mercato della Roma? Se riesce a vendere gli esuberi sarebbe già un bel successo. Mi auguro non sia Pedro il colpo di questa nuova proprietà, mi aspetto qualcosa in più dalla nuova società in vista della prossima stagione agonistica”.