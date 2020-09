Post Koulibaly – Sokratis sembra essere ad un passo dall’ azzurro

La partenza di Koulibaly tra ultimatum, domande, offerte e richieste di chiarimenti, nonostante tutto, si farà. Per questo motivo il Napoli ricerca a valuta soluzioni per il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore greco Sokratis, ex Milan e Genoa, ora all’Arsenal, sarebbe ad un passo. Il calciatore avrebbe già parlato con Gattuso, tecnico che già conosce e il club azzurro, a sua volta, avrebbe parlato con il club. Oltre a lui, altra soluzione percorribile resta quella che porta a Senesi del Feyenoord. Più lontana invece l’opzione che sembra portare a Matvienko dello Shakhtar, il quale parte in svantaggio rispetto ai due nomi appena citati per la difesa.