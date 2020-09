Napoli/Roma, l’operazione Milik si “arricchisce” e diventa maxi scambio

La proposta della Juventus per arrivare a Milik non è stata presa in considerazione dal Napoli (Romero ed un po’ di milioni) mentre è stata giudicata interessante quella della Roma (Under, Ricciardi e 15 milioni circa). In più, si è inteso che la priorità bianconera sia Dzeko, probabilmente l’ha fatto anche Milik che, vista la possibilità paventata da De Laurentiis di poter trascorrere l’anno in tribuna, pare ci stia pensando seriamente. Ora ha quasi accettato che le strade portano a Roma. Potrebbe, quindi, verificarsi quello che si definisce maxi scambio, perchè oltre ai giocatori proposti, si sa che al Napoli interessa da tempo un altro giallorosso. Il Corriere dello Sport scrive: “Da domenica riflette seriamente sulla possibilità di trasferirsi nella Capitale. Le cifre? Qualcosa da mettere a posto c’è ancora, nel senso che De Laurentiis chiede di base 20 milioni più Under (con il quale si lavora ancora sull’ingaggio), mentre la Roma propone di inserire Riccardi per dimezzare il conguaglio. a la trattativa con il Napoli potrebbe diventare un maxi scambio che andrebbe a coinvolgere altri giocatori. Primo fra tutti Jordan Veretout, da sempre grande obiettivo azzurro per il centrocampo: la Roma finora ha sempre detto no alla sua cessione, ma di fronte a un’offerta di 30 milioni, potrebbe prenderla in considerazione. La cessione di Allan e quella possibile Koulibaly garantiranno liquidità al Napoli. De Laurentiis potrebbe inserire nell’operazione Maksimovic, ma il difensore è pronto a trattare il rinnovo del contratto e finora ha rifiutato offerte dalla Premier”.